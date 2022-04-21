Рикки Хаттон вернется в бокс ради боя с Марко Антонио Баррерой

43-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон вернется в бокс ради выставочного поединка с 48-летним экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррерой.

Поединок должен состояться 2 июля в Манчестере, Англия. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Баррера завершил карьеру в 2011 году. В июне прошлого года он вернулся на ринг в показательном поединке против 39-летнего Хесуса Сото Карасса.

Хаттон официально объявил о завершении карьеры летом 2011 года.