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Сегодня, 13:03

Рикки Хаттон вернется в бокс ради боя с Марко Антонио Баррерой

Давид Хачатрян
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43-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон вернется в бокс ради выставочного поединка с 48-летним экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррерой.

Поединок должен состояться 2 июля в Манчестере, Англия. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Баррера завершил карьеру в 2011 году. В июне прошлого года он вернулся на ринг в показательном поединке против 39-летнего Хесуса Сото Карасса.

Хаттон официально объявил о завершении карьеры летом 2011 года.

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