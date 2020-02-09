Ригондо победил Солиса и завоевал пояс WBA

Кубинский боксер Гильермо Ригондо одержал победу над венесуэльцем Либорио Солисом. Он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе. Поединок прошел в Аллентауне (США).

Бой продлился все 12 раундов. Кубинец победил единогласным решением судей — 116-111, 115-112, 112-115. У 39-летнего Ригондо теперь 20 побед (13 нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.

37-летний Солис потерпел шестое поражение при 30 победах (14 нокаутом). Еще один его бой был признан несостоявшимся.