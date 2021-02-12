Режиссер Сарик Андреасян: «С удовольствием набил бы морду нескольким артистам»

Режиссер Сарик Андреасян поделился мнением о турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет по правилам бокса 20 февраля в Москве. В поединках на равных условиях будут участвовать как профессиональные бойцы, так и популярные блогеры и спортсмены из других дисциплин.

«Блогеров хотят убить или что? — цитирует Андреасяна РЕН ТВ. -Они же непрофессиональные бойцы. А можно еще режиссеры против артистов. Я бы с удовольствием набил бы морду нескольким. Это, в принципе, было бы очень интересно. Это было бы клево. Был бы кипиш».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.