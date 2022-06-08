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Сегодня, 14:44

Реванш Усика и Джошуа перенесен на 20 августа

Давид Хачатрян
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Бой между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) и британским боксером Энтони Джошуа (26-2) перенесен с 23 июля на 20 августа. Об этом сообщил в Twitter спортивный журналист Дэн Рафаэль.

«Мне сказали, что новая дата боя Усика и Джошуа — 20 августа. Поединок не состоится 23 июля», — написал Рафаэль.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что с датой боя стороны пока не определились, но известно, что бой пройдет в Саудовской Аравии.

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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