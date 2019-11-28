Реванш Ковалева и Альвареса не состоится. И вот почему

Реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом вероятнее всего так и не состоится.

— Думаю, что это нереально. Если бы была такая возможность, то мы бы ее рассмотрели, — приводит ТАСС слова одного из членов команды Ковалева.

В бою, который состоялся 3 ноября, 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.