Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Чудинов — Миттага

11 октября, 17:37
Теги:

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой между Федором Чудиновым и Ронни Миттага на турнире «Клуб Казанского кремля».

Главным боем вечера станет встреча обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Чудинова с немцем Миттагом. Чудинов будет защищать свой титул WBA Gold и впервые сразится за пояс в суперсреднем весе.

Также РЕН ТВ покажет еще два боя этого вечера. На ринг выйдут Эдгар Гукасян против Габриэля Ангела Ледесмы, а также Фатима Дудиева и Соледад Македо.

Турнир состоится 15 октября на арене «Баскет-холл» в Казани.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/889846-ren-tv-pokazhet-boi-chudinova-i-mittaga-v-priamom-efire

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
1