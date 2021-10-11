Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой между Федором Чудиновым и Ронни Миттага на турнире «Клуб Казанского кремля».

Главным боем вечера станет встреча обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Чудинова с немцем Миттагом. Чудинов будет защищать свой титул WBA Gold и впервые сразится за пояс в суперсреднем весе.

Также РЕН ТВ покажет еще два боя этого вечера. На ринг выйдут Эдгар Гукасян против Габриэля Ангела Ледесмы, а также Фатима Дудиева и Соледад Македо.

Турнир состоится 15 октября на арене «Баскет-холл» в Казани.