РЕН ТВ покажет бой Тайсона против Джонса

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть бой между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, сообщили в пресс-службе телеканала. Поединок пройдет в США в ночь с 28 на 29 ноября.

Изначально бой должен был состояться 12 сентября, но был перенесен на 28 ноября.

54-летний Тайсон провел 58 поединков за карьеру, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой Тайсона состоялся 11 июня 2005 года.

51-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. На счету американца, имеющего российское гражданство, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.