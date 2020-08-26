РЕН ТВ покажет боксерский турнир с Харитоновым и Чудиновым

11 сентября РЕН ТВ покажет большой боксерский турнир, в главном поединке которого встретятся Сергей Харитонов и Денни Уильямс. Турнир пройдет на арене баскетбольного центра «Химки». Начало прямого эфира — 23.00 (по московскому времени).

40-летний Харитонов является бойцом ММА, на его счету 39 боев и 30 побед, из которых 18 — нокаутом. 47-летний Уильямс выступает с 1995 года, а в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона. Всего на его счету 83 боя и 54 победы.

Также в рамках турнира на ринг выйдут Павел Силягин и Орхан Гаджиев, а Федор Чудинов сразится с британцем Умаром Садиком. Чудинов проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold. Сейчас на его счету 22 победы в 24 боях. У 32-летнего Садика 11 боев и 10 побед.