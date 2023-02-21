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РЕН ТВ покажет бой Флойда Мейвезера против Аарона Чалмерса

Иван Шитик
Корреспондент
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Флойд Мейвезер.
Фото Global Look Press

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Изначально планировался поединок Мейвезера с другим соперником — кикбоксером Лиамом Харрисоном. Однако тот травмировал ногу и не сможет выступить.

Флойд Мейвезер — непобежденный профессиональный боксер, выступавший в полусреднем весе. На его счету 50 боев и столько же побед. Также Мейвезер является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории профессионального бокса.

Аарон Чалмерс — британский боксер, боец ММА. Он прославился благодаря участию в реалити-шоу «Экс на пляже» и «Джорди Шор». У него за плечами пять побед и два поражения.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1078219-ren-tv-pokazhet-poedinok-legendy-boksa-floida-meivezera
Флойд Мейвезер-младший
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