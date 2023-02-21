РЕН ТВ покажет бой Флойда Мейвезера против Аарона Чалмерса

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Изначально планировался поединок Мейвезера с другим соперником — кикбоксером Лиамом Харрисоном. Однако тот травмировал ногу и не сможет выступить.

Флойд Мейвезер — непобежденный профессиональный боксер, выступавший в полусреднем весе. На его счету 50 боев и столько же побед. Также Мейвезер является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории профессионального бокса.

Аарон Чалмерс — британский боксер, боец ММА. Он прославился благодаря участию в реалити-шоу «Экс на пляже» и «Джорди Шор». У него за плечами пять побед и два поражения.