РЕН ТВ покажет бой Евгения Орлова и Гаджи Наврузова
09:24
В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» телеканал покажет бой Евгения «Молекулы ада» Орлова и Гаджи «Автомата» Наврузова. Трансляция в пятницу, 26 ноября, начало — в 23.00.
В главном бою вечера встретятся бывший интерконтинентальный чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Сергей Кузьмин и Игор Адиэл — двукратный чемпион Бразилии по боксу, на счету которого 10 нокаутов в 10 поединках.
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