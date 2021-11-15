Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

РЕН ТВ покажет бой Евгения Орлова и Гаджи Наврузова

09:24

В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» телеканал покажет бой Евгения «Молекулы ада» Орлова и Гаджи «Автомата» Наврузова. Трансляция в пятницу, 26 ноября, начало — в 23.00.

В главном бою вечера встретятся бывший интерконтинентальный чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Сергей Кузьмин и Игор Адиэл — двукратный чемпион Бразилии по боксу, на счету которого 10 нокаутов в 10 поединках.

Дополнительная информация:

ren.tv

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Мурашко заявил об усилении эффекта при сочетании вакцин от COVID-19 и гриппа
1
0