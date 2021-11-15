РЕН ТВ покажет бой Евгения Орлова и Гаджи Наврузова

В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» телеканал покажет бой Евгения «Молекулы ада» Орлова и Гаджи «Автомата» Наврузова. Трансляция в пятницу, 26 ноября, начало — в 23.00.

В главном бою вечера встретятся бывший интерконтинентальный чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Сергей Кузьмин и Игор Адиэл — двукратный чемпион Бразилии по боксу, на счету которого 10 нокаутов в 10 поединках.