Рекордсмен кулачных боев Шишков назвал сокрушительным удар Дацика

Рекордсмен кулачных боев, кандидат в мастера спорта по боксу Евгений Шишков назвал удар Вячеслава Дацика сокрушительным.

«Думаю, что 90 процентов населения России знает, кто такой Вячеслав Дацик. Он может в ледяной воде сидеть или в лес уйти. Это Дацик, и этим, наверное, все сказано. У Дацика хороший, сокрушительный удар. Он может так прихлопнуть, что мама не горюй. Даже если что-то у него болит, он все равно выйдет на ринг и со сломанной рукой, со сломанным пальцем, со сломанной головой. Проведет бой и еще постарается нокаутировать своего соперника. Опять же, это Дацик. Я его не завышаю, я просто наблюдал за ним», — приводит РЕН ТВ слова Шишкова.

31 марта Дацик проведет поединок против американца Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.