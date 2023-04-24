Джервонта Дэвис не будет забирать у Гарсии его гонорар: «Он может оставить деньги себе»

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) подтвердил, что не будет настаивать на гонораре бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-1).

«Буду ли я требовать его гонорар? Не. Он может оставить деньги себе», — приводит слова Дэвиса журналист Майкл Бенсон.

Перед боем боксеры договорились, что проигравший отдаст весь свой гонорар победителю.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.