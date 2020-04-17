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Рефери поединка Льюис — Тайсон умер от коронавируса

19:19
Эдди Коттон (слева). Фото Boxrec.com.
Эдди Коттон (слева). Фото Boxrec.com.
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Бывший рефери боксерских поединков Эдди Коттон умер в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает CBS Sports. Коттону было 72 года.

Американец работал рефери на протяжении 11 лет. В частности, он был в ринге во время поединка между Ленноксом Льюисом и Майком Тайсоном, в котором британский тяжеловес победил техническим нокаутом в восьмом раунде. Также он обслуживал поединок Владимир Кличко — Алекс Леапаи, завершившийся победой украинца нокаутом в пятом раунде.

После десяти дней в больнице бывший рефери скончался в результате осложнений от COVID-19.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

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