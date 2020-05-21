«Ребенок, который идет к своей мечте». Энди Руис показал свое детское фото

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший выложил в Twitter свою детскую фотографию.

— Ребенок, который идет к своей мечте, — подписал фото мексиканец.

Руис в прошлом году сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, отобрав у британца пояса WBA, IBF и WBO. Благодаря этому он стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе мексиканского происхождения. Однако в реванше Руис проиграл Джошуа по очкам, а после боя расстался со своим тренером Мэнни Роблесом.