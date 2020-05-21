«Ребенок, который идет к своей мечте». Энди Руис показал свое детское фото
22:56
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший выложил в Twitter свою детскую фотографию.
— Ребенок, который идет к своей мечте, — подписал фото мексиканец.
#tbt just a kid with a dream ? pic.twitter.com/VJrannY90A— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) May 21, 2020
Руис в прошлом году сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, отобрав у британца пояса WBA, IBF и WBO. Благодаря этому он стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе мексиканского происхождения. Однако в реванше Руис проиграл Джошуа по очкам, а после боя расстался со своим тренером Мэнни Роблесом.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...