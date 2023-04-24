Райан Гарсия: «Вчера была настоящая битва»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) заявил, что в скором времени проведет дебютный бой в первом полусреднем весе.

«Вчера была настоящая битва, — написал Гарсия в соцсетях. — Я должен сделать кое-какие выводы и вернуться с новыми силами. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня на моем пути. Я ценю это. Я надеюсь, что мы все найдем то, что мотивирует нас и дает нам цель в нашей жизни. Я скоро вернусь! Первый полусредний, я иду! Следите за новостями. Люблю вас всех».

Джервонта Дэвис (29-0) победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.