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Райан Гарсия обещает нокаутировать Дэвиса за два раунда

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) уверен, что он досрочно победит регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (28-0).

«Мой прогноз на бой с Дэвисом — я побью его в первых двух раундах», — сказал Гарсия The Joe Pomp Show.

Гарсия и Дэвис должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.

Дэвис в прошлом бою победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля 2022-го в Лос-Анджелесе, США.

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