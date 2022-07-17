Райан Гарсия нокаутировал Хавьера Фортуну в шестом раунде

Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) победил экс-чемпиона мира в первом легком весе и бывшего претендента на титул в легком весе Хавьера Фортуну (37-4) нокаутом в шестом раунде. При этом Фортуна побывал в нокдауне в четвертом и пятом раундах.

Бой прошел в рамках первого полусреднего веса. Гарсия, до этого выступавший в легком весе, отметил, что может уже никогда не вернуться в легкий вес.

Следующий бой Гарсия может провести против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0).