Райан Гарсия назвал боксера, с которым он больше всего хотел бы потренироваться

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) заявил, что мечтал о тренировке с легендарным боксером Шугаром Рэем Робинсоном (174-19).

«Я бы хотел тренироваться с Шугаром Рэем Робинсоном. Одним из моих любимых бойцов был Мухаммед Али, и он сказал, что Шугар Рэй Робинсон — лучший боец на свете», — сказал Гарсия в подкасте Hotboxin'.

Робинсон является одним из величайших боксеров всех времен. По некоторым сведениям, у него был феноменальный рекорд в любителях (85-0; 69 нокаутов, 40 — в первом раунде). Также он стал первым боксером в истории, который становился чемпионом мира в пяти разных дивизионах. Робинсон скончался в 1989 году.