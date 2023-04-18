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Сегодня, 13:02

Райан Гарсия и Джервонта Дэвис согласились отдать весь гонорар сопернику в случае поражения

Давид Хачатрян
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Во время live-трансляции в одной из соцсетей бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) вышел на связь с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (28-0).

Во время диалога бойцы договорились, что победитель получит весь гонорар соперника.

— Йоу, хочешь сделать ставку? — спросил Дэвис.

— Давай сделаем. Я готов. Поставим весь гонорар, — ответил Гарсия.

— Пусть Эл [Хеймон, советник Дэвиса] составит контракт, — предложил Дэвис. — Победитель получает гонорар проигравшего. Я серьезно. Мы в прямом эфире. Ты хочешь, чтобы я позвонил Элу, чтобы он внес это в контракт?

— Давай сделаем это, если ты действительно этого хочешь, — согласился Гарсия.

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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