Райан Гарсия и Джервонта Дэвис согласились отдать весь гонорар сопернику в случае поражения
Во время live-трансляции в одной из соцсетей бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) вышел на связь с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (28-0).
Во время диалога бойцы договорились, что победитель получит весь гонорар соперника.
— Йоу, хочешь сделать ставку? — спросил Дэвис.
— Давай сделаем. Я готов. Поставим весь гонорар, — ответил Гарсия.
— Пусть Эл [Хеймон, советник Дэвиса] составит контракт, — предложил Дэвис. — Победитель получает гонорар проигравшего. Я серьезно. Мы в прямом эфире. Ты хочешь, чтобы я позвонил Элу, чтобы он внес это в контракт?
— Давай сделаем это, если ты действительно этого хочешь, — согласился Гарсия.
Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.
Новости