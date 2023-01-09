Райан Гарсия и Джервонта Дэвис должны подраться 15 апреля

Долгожданный супербой между бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-0) и регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (28-0) должен состояться 15 апреля в Лас-Вегасе, сообщает talkSPORT. Стороны заключили сделку, их бой пройдет в промежуточном весе (136 фунтов).

Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.