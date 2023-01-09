Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:05

Райан Гарсия и Джервонта Дэвис должны подраться 15 апреля

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Долгожданный супербой между бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-0) и регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (28-0) должен состояться 15 апреля в Лас-Вегасе, сообщает talkSPORT. Стороны заключили сделку, их бой пройдет в промежуточном весе (136 фунтов).
Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.
Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.
Бокс
0
Читайте также
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майк Тайсон: «Усик любому доставит проблем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости