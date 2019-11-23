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Расул Салиев: «Хотел бы пообщаться с Бетербиевым»

01:53
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Чемпион России по боксу Расул Салиев в интервью «Известиям» признался, что хочет пообщаться со своим знаменитым земляком, чемпионом мира по версиям IBF и WBC среди профессионалов Артуром Бетербиевым.

— Дагестан ассоциируется в первую очередь с борьбой. Почему вы выбрали бокс?

— Бокс у нас всегда был на хорошем уровне. Хотя вы правы, Дагестан — это в первую очередь кузница для борьбы. Но и неплохие боксеры у нас всегда были и есть. Так что у меня изначально лежала душа именно к нему, а поскольку у нас в республике есть хорошие школы и тренеры, мне удалось начать заниматься боксом и получить шанс дорасти до соревнований российского уровня.

— Из Дагестана родом Артур Бетербиев, добившийся больших успехов в полутяжелой весовой категории среди профессионалов. Вы знакомы с ним?

— С Бетербиевым лично не знаком. Бывало, здоровались. Но чтобы подробно разговаривать — такого не было. С удовольствием пообщался бы с ним. Отличный боксер и пример для подражания для меня. Очень рад, что он недавно выиграл бой у Александра Гвоздика и завоевал второй чемпионский пояс. Восхищаюсь им и очень хотел бы встретиться и пообщаться с ним.

Дополнительная информация

https://iz.ru/946413/aleksei-fomin/khotel-poobshchatsia-s-beterbievym

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