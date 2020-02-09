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Расселл победил Ныямбаяра и защитил чемпионский титул

11:09
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Американский боксер Гэри Расселл одержал победу в поединке с монголом Тогсцогтом Ныямбаяром. Бой прошел в Аллентауне (США) и стал главным поединком вечера.

Американец победил единогласным решением судей — 116-112, 117-111, 118-110. Он защитил свой чемпионский титул WBC в полулегком весе.

31-летний Расселл одержал 31 победу на профессиональном ринге (18 нокаутов) при одном поражении. 27-летний Ныямбаяр потерпел первое поражение при 11 победах (девять нокаутов).

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