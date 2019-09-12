Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвел итоги молодежного чемпионата Европы по боксу.

— Дорогие друзья! В Болгарии состоялся чемпионат Европы по боксу среди молодежи, — сообщил Кадыров в своем Instagram. — С большим успехом выступила в первенстве российская национальная сборная. Достаточно сказать, что соревнования проводились в десяти категориях, и в девяти случаях наши боксеры были в финалах. В общем зачете наша команда заняла первое место. Боксеры из России завоевали 7 золотых, 4 серебряные и одну бронзовую медаль.

Мне очень приятно, что свой вклад в этот успех внес представитель и воспитанник Чеченского республиканского спортивного клуба «Ахмат» Усман Магомадов. Он уверенно провел все свои поединки и заслуженно завоевал золотую медаль. Я поздравляю Усмана Магомадова, наших боксеров, тренерский штаб команды сборной России и всех болельщиков с этим прекрасным результатом. Выражаю благодарность дорогому брату, Президенту Федерации бокса Чеченской Республики, генеральному директору РСК «Ахмат» Валиду Эдилову за прекрасную подготовку спортсменов!