Рамирес победил Хукера в поединке за чемпионский титул

Американский боксер Хуан Карлос Рамирес одержал победу в поединке со своим соотечественником Морисом Хукером. Бой состоялся в Арлингтоне (США).

Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде. Рефери остановил поединок после того, как Хукер перестал сопротивляться.

Рамирес победил в поединке за титулы чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе. Он выиграл все 25 поединков (17 нокаутов) на профессиональном ринге. У Хукера 26 побед (17 нокаутов), одно поражение и три ничьи.