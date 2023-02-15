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Сегодня, 03:33

Раисов может провести в этом году несколько боев по боксу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава промоушена PRAVDA Хетаг Цопанов рассказал, что боец ACA Юсуф Раисов хочет в этом году провести несколько боев по боксу.
«У нас с Юсуфом не бывает переговоров. Мы очень давно и хорошо дружим. Когда-то на «Правде» практиковали грэпплинг, ММА и так далее, и он выступал на первом турнире с Марифом Пираевым. Юсуф был в Москве, мы встретились и поговорили. Раисов подтвердил свое желание — ему очень нравится бокс. Если лига ACA его отпустит, если это не будет влиять на его карьеру в ММА, он хочет сделать три-четыре боя по боксу. Обсуждали примерных оппонентов. Юсуф сказал, что ему без разницы. Нужно лишь время подготовиться. Я бы предложил ему бой с Бикревым», — цитирует «РБ Спорт» Цопанова.

Раисов последний бой в ММА проиграл Эдуарду Вартаняну техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 24 победы и 4 поражения за карьеру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yusuf-raisov-mozhet-provesti-neskol-ko-boev-po-boksu-v-e-tom-godu/
Бокс
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