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Рахимов победил Барретта и стал чемпионом мира по версии IBF

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шавкатджон Рахимов из Таджикистана победил британца Зелфа Барретта и завоевал пояс чемпиона мира во втором полулегком весе по версии IBF. Бой завершился техническим нокаутом в 9-м раунде.

В главном бою вечера сойдутся российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний Бивол одержал 20 побед (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и также ни одного поражения.

Бивол&nbsp;&mdash; Рамирес. Бивол — Рамирес: кто останется без непобежденным и с поясом? Онлайн-трансляция
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