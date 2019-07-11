Рахим Чахкиев: "Лебедев - классный боец, по максимуму реализовавший потенциал"

Победитель Олимпийских игр 2008 года, экс-чемпион IBO Рахим Чахкиев отметил, что завершивший карьеру экс-чемпион по версиям WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев обладал неординарными бойцовскими качествами. По его словам, он по максимуму реализовал свои возможности.

- Я думаю, что Денису Лебедеву вполне удалось максимально реализовать все свои возможности, - цитирует "РИА Новости" Чахкиева. - Денис обладает хорошими физическими данными, он сильный и мощный боксер и много лет выступал на высоком уровне, проведя немало серьезных боев. Лебедев - классный боец, с боевыми качествами и духом, с сильным характером. Техника у него, возможно, была неидеальной, но он хороший боец.