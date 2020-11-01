Российский боксер Мурат Гассиев рад, что сумел победить албанца Нури Сефери. Для него это был дебютный поединок в супертяжелом весе.

«Сегодня главная задача была — победить. В первом раунде, втором, в последнем или даже по очкам. Я рад, что сумел выполнить задачу. Хочу чаще проводить бои, рад, что смог вернуться в ринг. Долгое время без турниров — тяжело. Можно сколько угодно тренироваться в зале, но чувства от боя — не заменить», — заявил Гассиев в эфире телеканала РЕН ТВ.

Для 27-летнего Гасиева это 27-я победа и 20-й нокаут на профессиональном ринге при одном поражении. 43-летний Сефери уступил в 10-й раз при 41 победе (23 нокаута).