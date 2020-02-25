Пулева депортировали из США

Болгарский боксер-супертяжеловес, обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Кубрат Пулев был депортирован из США, сообщает The Athletic.

Причиной депортации стала просроченная виза Пулева. Болгарский супертяж садился на авиарейс из Чикаго в Лас-Вегас, желая посетить бой за титул чемпиона мира по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Ожидается, что в июне Кубрат Пулев сразится в Великобритании с местным чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа.