Пулев заявил, что готов победить Джошуа

Болгарский боксер Кубрат Пулев поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе против Энтони Джошуа.

«Я помню хорошо 2017 год, когда из-за травмы не смог выйти в ринг против Джошуа. Сейчас я максимально готов и настроен решительно, мне нужна только победа. Да, я стал на два года старше, но Джошуа тоже не молодеет», — цитирует Пулева Fightnews.

Кроме того, 39-летний болгарин отметил, что он уважает Джошуа как олимпийского чемпиона и действующего чемпиона мира, но в ринге никаких поблажек он не получит.

Бой Пулев — Джошуа состоится 12 декабря на О2 Арене в Лондоне.