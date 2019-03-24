Пулев нокаутом победил Дину

Болгарский боксер тяжелого веса Кубрат Пулев нокаутировал румына Богдана Дину. Поединок состоялся в Коста-Месе (Калифорния, США).

Бой был остановлен рефери в седьмом раунде. До этого болгарский боксер успел дважды отправить соперника в нокдаун. При этом у него не было явного преимущества по ходу поединка. В третьем раунде у румынского спортсмена образовалось рассечение.

37-летний Кубрат Пулев одержал 28 побед на профессиональном ринге (14 нокаутов). Единственное поражение ему нанес Владимир Кличко в 2014 году.