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Сегодня, 11:44

Пулеметчик не исключил, что сможет нокаутировать Гукасяна в первом раунде

Иван Торопцев
Корреспондент

Боец Зелимхан Дукаев, известный по прозвищу Пулеметчик, поделился ожиданиями от поединка против Эдгара Гукасяна, который состоится 18 марта в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«После боя с Дациком у меня была травма руки, трещина в пальце небольшая. Из-за этого пришлось реабилитироваться. Вот где-то 16 дней тренировки идут. Сейчас подготавливаемся, приходим к форме. Но полной формы пока нет. Соперник — профессиональный боксер, но и я тоже профессиональный боксер. Для меня это вызов, я постараюсь доказать, что мой труд он чего-то стоит.

Было мало времени на подготовку. Может спасти правильный настрой. А так функционально три раунда по 2 минуты осилим как делать нечего. С помощью Аллаха. У Гукасяна нет опыта в боксе больше, чем у меня. У меня опыта больше, чем у него. Поэтому вопрос — что покажет Гукасян. Я скажу так: пусть он готовится, я тоже готовлюсь. Может, я его в первом раунде нокаутирую, тогда это будет легкий для него бой. А, может, меня нокаутируют в первом раунде. Это тоже легкий бой будет тогда. Мы оба готовимся, оба постараемся показать бой», — приводит РЕН ТВ слова Дукаева.

Бой Дукаева и Гукасяна пройдет 18 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В рамках турнира на ринг также выйдут Сергей Харитонов, Тимур Мусаев и Фарид Ядуллаев.

Источник: https://ren.tv/news/sport/950041-pulemetchik-ne-iskliuchil-chto-nokautiruet-gukasiana-v-pervom-raunde
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