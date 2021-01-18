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Проводников согласился провести поединок с бывшим бойцом UFC Багаутиновым

08:11
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников согласился провести поединок с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым.

«Вчера узнал, что мне бросил вызов боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов», — цитирует ТАСС Проводникова.

По его словам, сейчас он ждет информацию от Багаутинова о проведении боя.

«Пусть говорит, где, когда, во сколько, и мы проведем бой», — добавил Проводников.

В субботу Багаутинов победил единогласным решением судей Олега Личковаху на совместном турнире Brave и «Крепости», который пошел в Красной Поляне на WOW Arena. После победы он сообщил, что бросил вызов Проводникову.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10481817

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