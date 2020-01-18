Проводников не смог завершить 100-километровый благотворительный забег
Экс-чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников не смог закончить 100-километровый забег в поддержку акции по сбору средств для местной девочки, страдающей серьезным генетическим заболеванием. Годовалая Юлиана из города Югорск страдает спинальной мышечной атрофией. В США есть препарат, который может остановить болезнь. Его стоимость составляет не менее 145 миллионов рублей.
— Я преодолел 51 километр из 100 километров и хочу в первую очередь извиниться перед семьей Сырцевых и, конечно, перед маленькой Юлианой, что не смог закончить забег. Также — перед своими земляками, которые сопровождали меня... Пятницу можно было провести с семьей, но вы были со мной, — написал Проводников в Instagram.
Доброе утро, друзья! Я преодолел 51 км из 100 км, и хочу в первую очередь, извиниться перед семьей Сырцевых, и конечно перед маленькой Юлианой @yulianasmailik, что не смог закончить забег. Также, перед своими земляками, которые сопровождали меня все эти 51 км. Пятницу можно было провести с семьей, но вы были со мной. Спасибо Вам. Хочу попросить вас ребят, принять от меня эстафету добра #утросчемпионом2020 и ради малышки Юлианы добить остаток дистанции! Спасибо, еще раз, что поддерживаете меня. • #teamRP #Россия #Березово #семья #командаюгры #фракцияЕР86 #РусланПроводников #думаюгры #севервомне