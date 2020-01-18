Проводников не смог завершить 100-километровый благотворительный забег

Экс-чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников не смог закончить 100-километровый забег в поддержку акции по сбору средств для местной девочки, страдающей серьезным генетическим заболеванием. Годовалая Юлиана из города Югорск страдает спинальной мышечной атрофией. В США есть препарат, который может остановить болезнь. Его стоимость составляет не менее 145 миллионов рублей.

— Я преодолел 51 километр из 100 километров и хочу в первую очередь извиниться перед семьей Сырцевых и, конечно, перед маленькой Юлианой, что не смог закончить забег. Также — перед своими земляками, которые сопровождали меня... Пятницу можно было провести с семьей, но вы были со мной, — написал Проводников в Instagram.