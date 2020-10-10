Промоутеры ведут переговоры о следующем бое Ковалева

Промоутеры ведут переговоры о возвращении на ринг бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева, сообщает ТАСС.

Ковалев должен был провести бой с Салливаном Баррерой 25 апреля в США, однако поединок был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) с 2014 по 2016 год, по версии WBO — в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах.