Хрюнов назвал идеального кандидата-футболиста для участия в боксерском поединке

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал бывшего футболиста «Спартака» и сборной России Александра Кокорина идеальным кандидатом для участия в боксерском поединке.

«Дзюба, Загитова, Бузова — те люди, которые могут создать атмосферу. Если кое-что добавить, их бои соберут футбольный стадион. Есть еще один великолепный кандидат для участия в таком шоу. Это, конечно же, Кокорин! Но он занят... Наконец-то нашел себе подходящий чемпионат и выглядит хорошо», — сказал Хрюнов «СЭ»

В 2019 году Александр Кокорин был приговорен к лишению свободы в колонии общего режима на срок 1 год 6 месяцев. В отношении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».