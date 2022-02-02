Промоутер Усика рассказал, почему Александр решил сыграть в футбол за украинский клуб

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал об участии спортсмена в футбольном турнире.

«Усик — очень сознательная личность, — сказал Красюк в интервью Youtube-каналу Тайк Майсон. — Он очень скрупулезно относится к своей боксерской карьере. Здоровье — это именно то, на чем базируется его карьера. Я уверен, что никаких рисков это событие для него не будет нести.

Участие Усика в этом турнире носит маркетинговую цель — привлечь как можно больше внимания к этому событию. Думаю, что он хорошо справится с этой целью. Говорить о том, что он будет играть какую-то принципиальную роль для футбола, неправильно со многих точек зрения.

Он не профессиональный футболист, а профессиональный боксер. Мы можем пригласить на ринг профессионально футболиста, но мы не будем ждать от него чего-то невероятного".

Ранее стало известно, что Усик сыграет за ФК «Полесье» на товарищеском турнире Winter Cup.