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Сегодня, 13:40

Промоутер Усика рассказал, когда будут согласованы детали реванша с Джошуа

Давид Хачатрян
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Промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) Александр Красюк сообщил, что в течение двух недель будет решено, где и когда состоится реванш Усика с Энтони Джошуа (26-2) .

«В течение следующих двух недель мы рассчитываем зафиксировать все детали», — приводит слова Красюка Sky Sports.

В предыдущем поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113). Бой состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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