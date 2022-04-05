Промоутер Усика рассказал, когда будут согласованы детали реванша с Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) Александр Красюк сообщил, что в течение двух недель будет решено, где и когда состоится реванш Усика с Энтони Джошуа (26-2) .

«В течение следующих двух недель мы рассчитываем зафиксировать все детали», — приводит слова Красюка Sky Sports.

В предыдущем поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113). Бой состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.