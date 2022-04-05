Промоутер Головкина: «Геннадий может боксировать на высоком уровне после 40 лет»

39-летний казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (41-1) продолжит боксировать после 40 лет. Об этом сообщил промоутер Головкина Том Леффлер.

«Геннадий может боксировать столько, сколько захочет, — заявил он Boxing Junkie. — С физической и психологической точки зрения он сейчас очень хорош. Я действительно думаю, что в бою с Муратой он покажет хорошее выступление. Если он победит и объединит титулы, у него может быть еще много больших боев. Судя по тому, как он сейчас выглядит, он смог бы легко выступать на высоком уровне после 40 лет. Думаю, что в 40 он будет боксировать так же, как в 30. Победа в объединительном бою в 40 лет будет большим достижением».

Также Леффлер сообщил, что, в случае победы Сауля «Канело» Альвареса над Дмитрием Биволом, а Головкина — над Риотой Муратой, боксерский мир ждет еще один громкий поединок.

Головкин в следующем бою подерется с Муратой 10 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.