Промоутер Фьюри рассказал, почему сорвался поединок с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, почему сорвался объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Знаешь, кто убил этот поединок? Социальные сети! Вся эта галимая возня в социальных сетях. Если бы людям дали просто решить вопросы по-взрослому, проблем бы не возникло. Но нам приходилось делать какие-то вещи и сразу оправдываться за них, вместо того чтобы заниматься делами», — заявил Уоррен в интервью talkSPORT.

Усик и Фьюри (33-0) на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.