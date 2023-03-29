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Сегодня, 16:28

Промоутер Фьюри рассказал, почему сорвался поединок с Усиком

Руслан Минаев
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, почему сорвался объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Знаешь, кто убил этот поединок? Социальные сети! Вся эта галимая возня в социальных сетях. Если бы людям дали просто решить вопросы по-взрослому, проблем бы не возникло. Но нам приходилось делать какие-то вещи и сразу оправдываться за них, вместо того чтобы заниматься делами», — заявил Уоррен в интервью talkSPORT.

Усик и Фьюри (33-0) на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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