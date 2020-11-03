Промоутер Поветкина прокомментировал состояние здоровья боксера

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин заразился коронавирусом. Его поединок с Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, будет перенесен.

Андрей Рябинский, глава промоутерской компании «Мир Бокса», прокомментировал «СЭ» состояние здоровья 41-летнего спортсмена.

— Александр находится в одной из московских клиник, — сказал Рябинский «СЭ». — Ничего супертяжелого нет. Не скажу, что бессимптомно — есть температура, немножко он приболел. Но он в руках у хороших врачей. Реванш с Уайтом мы откладываем, о дате будет сообщаться дополнительно. Сейчас просто занимаемся здоровьем. (Константин Колмаков)