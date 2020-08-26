Промоутер Поветкина назвал следующего соперника россиянина

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский назвал следующего соперника Александра Поветкина.

— Я вам на 100 процентов говорю, и повторяю в 15-й раз: следующий бой Поветкина будет с Диллианом Уайтом, — сказал Рябинский. — Нам интересен этот реванш. Ситуация с титульным боем и обязательным претендентством может затянуться на год или два, а драться нужно здесь и сейчас. Работа промоутера заключается в том, чтобы боксер дрался и зарабатвал. И мы привыкли соблюдать договоренности, которые заключаем.

22 августа Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде и стал обладателем пояса WBC Silver. (Михаил Потапов)