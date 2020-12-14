Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сообщил, когда может состояться поединок его подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

«У нас есть стратегия организовать данный бой в апреле-мае следующего года. Конечно, до этого нужно провести множество переговоров, желательно, успешных. Надеемся, WBO проявит влияние и заставит Джошуа провести обязательную защиту», — цитирует Красюка Sky Sports.

В воскресенье, 13 декабря, британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Бой прошел в Лондоне.