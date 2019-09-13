Промоутер Ковалева: «На стороне Сергея жесткий джеб и габариты»

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Боб Арум заявил, что бой с мексиканцем Саулем Альваресом станет событием мирового масштаба.

— Канело — очень серьезный оппонент для Ковалева, — цитирует Арума ТАСС. — Не знаю, как он будет выглядеть в полутяжелом весе, но его удары по корпусу очень опасны. На стороне Ковалева жесткий джеб, габариты. Это будет очень большой бой, зрелище мирового масштаба.

Бой в полутяжелой весовой категории состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Ковалев.