Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Промоутер Ковалева: «На стороне Сергея жесткий джеб и габариты»

21:12
Теги:

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Боб Арум заявил, что бой с мексиканцем Саулем Альваресом станет событием мирового масштаба.

— Канело — очень серьезный оппонент для Ковалева, — цитирует Арума ТАСС. — Не знаю, как он будет выглядеть в полутяжелом весе, но его удары по корпусу очень опасны. На стороне Ковалева жесткий джеб, габариты. Это будет очень большой бой, зрелище мирового масштаба.

Бой в полутяжелой весовой категории состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Ковалев.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6885031

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир