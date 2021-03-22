Промоутер извинился за странные бои на боксерском турнире в Москве

Российский промоутер Владимир Хрюнов принес извинения за бои андеркарда турнира по боксу в Москве, который состоялся 20 марта.

Ряд поединков андеркарда выглядело странно: например, в одном из боев российский боксер Рахмат Ахметханов (1-0) нокаутировал украинца Артема Карпеца (21-16) ударом по корпусу через блок.

«Я, честное слово, хочу извиниться перед вами всеми за андеркард, — сказал Хрюнов на пресс-конференции после турнира 20 марта. — И замечания принимаю и как промоутер. Было собрано какое-то количество боев, когда я включился. Но все равно это бокс. Мужественные люди выходили в ринг».

(Илья Андреев)