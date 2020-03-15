Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал информацию о том, что член команды спортсмена предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Керфуту 30 тысяч долларов за прикрытие употребления допинга.

— Этот человек написал мне письмо в октябре прошлого года, полное ошибок и просьб о деньгах, — рассказал Уоррен в интервью The Metro. — Я сказал ему, чтобы он убирался и обращался в антидопинговое агентство Великобритании, вместо этого он явно продал свою историю газете. Тайсон никогда не встречал этого человека, и его история — чушь.

31-летний британец провел 31 бой в карьере, в которых одержал 30 побед, в том числе 21 нокаутом. 22 февраля Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и заоевал титул чемпиона мира по версии WBC.