Эдди Хирн: «Фьюри вернется, только если Джошуа победит Усика»

Промоутер Хирн уверен, что Фьюри вернется в бокс, только если Джошуа победит Усика

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) вернется в бокс только в том случае, если Энтони Джошуа (26-2) победит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0).

«Сомневаюсь, что Фьюри вернется в бокс, если Усик победит Эй Джея, — сказал Хирн в интервью Secondsout. — При этом уверен, что Фьюри вернется, если победит Эй Джей. Только в таком случае мы увидим объединительный бой в супертяжелом весе.

Эй Джей хочет звание абсолютного чемпиона. Он всегда мечтал им быть. Поэтому он сделает все возможное, чтобы победить Усика в реванше. Считаю, что в данный момент он лучший тяжеловес мира».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.