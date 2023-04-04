Эдди Хирн: «У Нганну нет шансов в боксе против любого супертяжа из топ-20»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не сможет победить топовых супертяжеловесов по боксу.

«Учитывая способности Франсиса Нганну в боксе, он не сможет тягаться не только с Эй Джеем, но и с любым супертяжеловесом из топ-20, — отметил Хирн в эфире The MMA Hour. — Но в супертяжелом весе есть одна особенность — тебе легче нокаутировать соперника.

Фьюри — ужасный соперник для Франсиса Нганну, потому что Тайсон будет просто издеваться над ним. У Нганну нет никаких шансов против Деонтея Уайлдера, Диллиана Уайта, Дерека Чисоры или Джермейна Франклина».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.