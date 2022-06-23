Эдди Хирн: «Бой Головкина и Альвареса в 10 раз больше боя Кроуфорда и Спенса»

Промоутер Эдди Хирн рассказал, почему третий поединок между чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) громче, чем долгожданный бой между чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0) и чемпионом WBC, WBA и IBF Эрролом Спенсом (28-0).

«Если ты ярый фанат бокса, то давно ждешь боя Спенса и Кроуфорда. Но основную массу зрителей составляют обычные люди, — отметил Хирн в интервью IFL TV. — Учитывая внимание СМИ, количество продаж платных трансляций, коммерческие доходы, то бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина в 10 раз больше боя Спенса и Кроуфорда. Как бы то ни было, бой Спенса и Кроуфорда все равно обещает быть жарким».

Головкин и Альварес подерутся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. До этого они дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года, судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).

Кроуфорд и Спенс должны подраться до конца года. 17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над Йорденисом Угасом (27-5) и завоевал пояс WBA в полусреднем весе. В прошлом поединке Кроуфорд победил Шона Портера (31-4) техническим нокаутом в 10-м раунде 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США, и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.