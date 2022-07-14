Эдди Хирн: «Биволу нужно побить Буатси и Рамиреса, прежде чем драться с Канело»

Промоутер Хирн считает, что Биволу нужно подраться с Буатси и Раимресом перед поединком с Канело

Промоутер Эдди Хирн неожиданно сообщил, что чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (20-0) придется подраться с британским боксером Джошуа Буатси (16-0) и бывшим чемпионом мира во втором среднем весе и вторым номером рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамиресом (44-0), прежде чем провести реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Для Бивола не важно, против кого защищать пояс, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Если WBA сделает исключение и позволит Биволу провести защиту против Буатси, то Биволу все равно придется подраться с Рамиресом, прежде чем провести реванш с Канело.

Мы не против боя Бивола с Рамиресом, но мы планировали провести бой Дмитрию с Буатси в октябре. Мы поговорим с WBA и Golden Boy, выслушаем их аргументы и примем решение. У чемпионов есть свои планы, но руководящие органы мешают им реализоваться. Бивол — сторона А, и он готов драться со всеми. Вся суть в том, что ему сперва нужно побить Буатси и Рамиреса, прежде чем выходить на Канело».

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Бивола защитить титул против Рамиреса. Стороны должны договориться о бое до 10 августа.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Буатси победил Крэйга Ричардса (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе 21 мая в Лондоне.

Рамирес в последнем поединке нокаутировал в четвертом раунде первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. Бой прошел 14 мая в Toyota Arena в Онтэрио, США.

